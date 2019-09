Oproep aan moskeescholen: ’Weiger inzage boeken’

Volgens Van Doorn, ex-PVV-Kamerlid die zich bekeerde tot de islam, moeten moskeebesturen instanties ’vriendelijk doch beslist de deur wijzen’ als ze komen informeren naar de gebruikte methoden. „Denk niet: we hebben niets te verbergen.”

Van Doorn verwacht dat de Nederlandse overheid de koranscholen wil muilkorven door hen te dwingen tot afspraken over het lesmateriaal. „ Op die manier lever je als organisatie al je vrijheden en rechten in.” Hij ziet de aanval op het godsdienstonderwijs als symptoom van een ’strategie van verdeeldheid zaaien’ met als doel om ’de moslimgemeenschap intern te verdelen, tegen elkaar op te zetten en te verzwakken’.

Bekijk ook: Salafisten kunnen nu hun gang gaan

De reportages in Nieuwsuur en NRC veroorzaken veel boze reacties in orthodox-islamitische hoek. Volgens de Hilversumse prediker Fouad el-Bouch staat er niets in de schoolboeken dat in strijd is met de islamitische wet. „Als die 3000 tienermoedertjes die er jaarlijks als gevolg van een experiment in een kelderbox bijkomen deze richtlijnen hadden gevolgd, dan hadden ze nu een veel beter leven.” De imam en de islamdocent die in de reportage hun afschuw uitspreken over het salafistische lesmateriaal, krijgen de wind van voren in radicale kringen.

Het jihadistische platform Ahl as Sunnah Publicaties stelt ook dat de aanval op salafistische lesmaterialen onderdeel is van een campagne om de islam in Nederland te vernietigen. „De koeffaar (ongelovigen) zullen ons niet met rust laten totdat wij ook koeffaar worden zoals zij dat zijn.”