2021 is officieel begonnen: zo verwelkomt de wereld nieuwe jaar

Vuurwerk! Het nieuwe jaar is voor een aantal oostelijk gelegen landen al begonnen. Onder meer in Australië en Nieuw-Zeeland is het al 1 januari 2021. Maar waar normaliter het nieuwe jaar traditioneel groots wordt ’ingeknald’ met het wereldberoemde vuurwerk in Sydney, is dit jaar alles anders.