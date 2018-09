Republikeinen geven Clinton de schuld

Clinton, zo luidde de Republikeinse redenering, was tijdens de eerste termijn van Obama als president de minister van Buitenlandse Zaken. Haar zachte en toegevende houding en politiek als bewindsvrouw destijds hebben nu geleid tot de atoomproef. ,,Het is het jongste bewijs dat de politiek van Obama en Clinton heeft gefaald", aldus een verklaring van de Republikeinen. ,,Onze vijanden in de wereld trekken voordeel uit de zwakte van Obama." Deze softe politiek moet stoppen, twitterde de Republikeinse kandidaat Jeb Bush.

