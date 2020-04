Baby’s krijgen plastic schermpje tegen corona

Het Praram Ziekenhuis meldt in een statement op Facebook dat ze dit doen omdat veiligheid voor hen het belangrijkst is.

Inmiddels zijn er foto’s verschenen van verpleegkundigen met baby’s in hun armen die gewikkeld zijn in lakentjes en zo’n scherm voor hun gezichtje hebben. Volgens BBC Thailand is het scherm één van de maatregelen die zijn genomen om kersverse ouders een veiliger gevoel te geven.

Niet permanent

De beschermingsmaskers zijn niet bedoeld om permanent te dragen, maar alleen in de gevallen dat het niet anders kan. Zo kunnen ouders er bijvoorbeeld één gebruiken op weg van het ziekenhuis naar huis.

Hoewel het coronavirus vooral voor volwassenen een gevaar kan vormen, zijn ook baby’s niet geheel vrij van gezondheidsrisico’s. Volgens de laatste cijfers zijn er in Thailand 2473 bevestigde besmettingen, 33 mensen overleden er tot nu toe aan het virus.