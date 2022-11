Strijd tegen de te hoge spaartaks gaat door

Om te voorkomen dat de Belastingdienst en de rechtbank overspoeld worden met bezwaren van spaarders die achter het net vissen, zijn er wel afspraken gemaakt tussen de fiscus en de bonden. Die houden in dat niet iedereen die te veel taks heeft betaald tussen 2017 en 2020 zelf bezwaar hoeft te maken.

De bonden spannen een paar proefprocedures aan, waarvan de uitkomst dan geldt voor iedereen in een soortgelijke situatie. De Consumentenbond zegt al 70.000 aanmeldingen binnen te hebben gekregen. „Mensen die niks doen krijgen onze toezegging dat, als wij de procedure zouden verliezen – wat wij niet denken dat het geval is – zij ook de compensatie krijgen”, zegt staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën).

Hoge Raad

De nieuwe zaak tegen de spaartaks is nodig omdat het kabinet besloot geen geld terug te geven aan spaarders die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt. Daarbij voelt staatssecretaris Van Rij zich in de rug gesteund door een uitspraak van de Hoge Raad in mei, die stelde dat de Belastingdienst die groep ook niet hoeft te compenseren. Dat wel doen zou volgens Van Rij 4,1 miljard euro kosten, geld dat het kabinet volgens hem nodig had voor koopkrachtcompensatie.

Diezelfde Hoge Raad torpedeerde vlak voor Kerst vorig jaar wel de belasting op vermogen. Die was volgens de hoogste rechter in strijd met Europese mensenrechten, waardoor het kabinet miljarden moest compenseren aan spaarders die wel op tijd aan de bel hadden getrokken.