'Alles op de fiets doen? Ik zou niet weten hoe ik dát moet bolwerken'.

Vorige week, het was koud en guur, maar niet zo koud dat je risico liep op ernstige onderkoeling of bevriezingsverschijnselen, trok ik ‘m weer eens uit de schuur: mijn fiets. Een waanzinnig mooi exemplaar, een jaar oud nu en nog steeds even glimmend als toen ik ‘m kocht. Mijn oudste zoon stond buiten wat vuurwerk af te steken en keek verbaasd op toen hij zag welk tafereel zich achter hem afspeelde.

“Wat ga jij nou doen?”

Hij zei het met een toon in zijn stem alsof ik een gifgroene kameel tevoorschijn toverde, die ik – luidkeels zingend – therapeutisch een stukje aan een lange roze lijn wilde uitlaten.

“Ik ga even een stukje fietsen met je zusje, wat voer voor de vogels in de tuin kopen.” Ik was in een natuurlijke bui, er moest iets in de buitenlucht gebeuren, blijkbaar.

Hij schoot in de lach. Het desbetreffende zusje, bijna twee jaar oud, sprong enthousiast op en neer bij het zien van de fiets. “Fiets! Fiets! Fiets! Mama fiets!”

Ik had het zweet inmiddels op mijn rug staan van de loswrikactie van een minuut eerder (mijn tweewieler was in de kleine schuur op onmogelijke wijze vastgehaakt aan de racefiets van mijn vriend die op z’n kop aan het plafond hangt) en toen zag ik ook nog dat het kinderzitje er niet op zat.

