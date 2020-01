Ruim 80 duizend nieuwe woningen, minister voorziet dip

Uit cijfers die het CBS vandaag publiceerde blijkt dat het kabinet met het aantal nieuw gebouwde woningen z’n doelstelling - elk jaar 75.000 nieuwe woningen - niet haalt. Maar inclusief de woningen die daar na ’transformatie’ van bijvoorbeeld school- of kerkgebouwen bijkomen, lukt dat wel, aldus een tevreden minister Van Veldhoven (Wonen en Milieu). „In 2019 bijna 81.000 woningen erbij is een mooi resultaat. De afgelopen jaren is het fundament gebouwd om het doel van 75.000 woningen per jaar te realiseren.”

Ondanks die uitspraak blijkt dat ’fundament’ geen garantie voor jaarlijks meer woningen. Sterker nog, de D66-bewindsvrouw voorziet een dip, waardoor ze het doel van het kabinet de komende jaren niet meer gaat halen. „Ik zie voor 2020 en 2021 wel een uitdaging. In 2020 komen we naar verwachting in de buurt van het doel. In 2021 voorzie ik een dip als gevolg van de terugval in vergunningverlening in 2019.” De minister wil woningcorporaties meer laten bouwen om de dip te voorkomen. Bovendien gaat ze aan de slag met tijdelijke ’flexwoningen’ en meer ombouwen van al bestaande panden.

De woningnood wordt steeds nijpender. Experts waarschuwden onlangs in De Telegraaf dat de doelstelling van het kabinet om jaarlijks 75.000 nieuwe woningen toe te voegen aan de markt helemaal niet genoeg is, omdat het tekort oploopt naar 300.000.