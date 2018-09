Hoe gevaarlijk is de sixpack-rage daadwerkelijk?

We weten waarschijnlijk allemaal dat een wasbord er niet zomaar is en vaak ook niet voor eeuwig blijft. Daar is werk voor nodig. Veel werk. Van Furth, bijzonder hoogleraar in eetstoornissen aan de Universiteit Leiden: "Bij mannen zie je de wens al langer om dun en gespierd te willen zijn. Voor vrouwen is een wasbordje echter maar zelden haalbaar. Laat staan zo’n gespierd lijf behouden. De focus ligt op een heel laag vetpercentage, waarbij het lichaam vroeg of laat in een afbraaksituatie raakt.”

Voedingsstoffen missen

VROUW voedingsdeskundige Carina Noordervliet: "Ik vind dit geen goede ontwikkeling. Niet alleen omdat vrouwen een hoop voedingsstoffen missen als ze extreem gaan eten: ze krijgen veel te weinig binnen. Maar ook omdat vooral jongere meiden hier last van kunnen krijgen als dit een normaal beeld wordt voor vrouwen. Dit kan een valkuil kan zijn voor eetstoornissen. Een wasbordje als vrouw krijgen de meeste vrouwen niet zomaar, daar zijn we nou eenmaal niet op en voor gebouwd. Natuurlijk is buikvet ook niet gezond, maar laten we het normaal houden. Gezond eten, lekker sporten met een slank, zacht vrouwenbuikje."

Obsessief gedrag

VROUW sportdeskundige Marije de Vries: "Ik ben erg blij met de opkomst van fitspiration, health bloggers en fitgirls. De heerlijkste gezonde recepten, motiverende quotes en inspirerende voor én na foto’s vullen mijn tijdlijn. Maar ik word ook steeds vaker geconfronteerd met een nieuwe trend. Een hoop frustratie en obsessief gedrag van meiden. te vergelijken met de THIN is IN-tijd."

Marije: "Mijn advies is dan ook: blijf realistisch. Het creëren van een fitbody kost jaren, 95% focus op gezonde voeding, beetje geluk in de genen, het is een lifestyle, je bent er elke dag mee bezig, niet eventjes en het is nooit een (sport)dieet. Mijn belangrijkste boodschap: wees lief voor jezelf door goed voor je lichaam te zorgen."

Droog lijf

Esther van Etten, lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, maakt zich zorgen om meisjes die zeggen dat ze een ’droog’ lijf willen. „Dat houdt in dat je een heel laag vetpercentage hebt. Maar dat is vaak niet realistisch. Vrouwen hebben nu eenmaal vet om de heupen. Op sociale media wordt een perfecte wereld gecreëerd die er in werkelijkheid niet is. Daar wil ik meisjes voor waarschuwen. Ook oudere vrouwen trouwens. Laatst had ik nog iemand van 39 die een sixpack wilde.”

Jan Heemskerk: 'Wij mannen houden van zacht en rond!'

De grote vraag: slaan we door of is dit alleen maar gezond? En voor wie doen we het: voor onszelf of toch voor de buitenwereld? En wat als de buitenwereld ons helemaal niet superstrak wil zien? Ex-Playboy-baas Jan Heemskerk is zo'n man die liever 'zacht en rond' heeft dan 'strak en mager'. In een column in VROUW glossy stelt hij: ‘Ziet de halve bevolking eruit als een plofkip, dan vinden we graatmager ineens aantrekkelijk!’

"Vrouwen hebben zelf een geheel andere opvatting over vrouwelijke schoonheid dan mannen. Het zijn niet de mannen, maar de vrouwen zélf die elkaar naar de Weight Watchers en de sportschool en de eetstoornisverdommenis jagen. Vrouwen vinden zichzelf dik, mannen noemen dat meestal ‘lekker’. Vandaar dat je in modebladen (voor vrouwen) altijd van die size-zero-luciferstokjes-in-wuivende-lappen ziet, en in plaatjesbladen (voor mannen) altijd vrouwen met alles-er-op-en-er-aan. Dus, lieve dames, voor ons hoef je het niet te doen, dat doodhongeren. Wij houden van zacht en rond hier en daar een putje, als we na een lange dag werken maar lekker zacht met het moede hoofd in jullie schoot mogen."

'Perfect lijf is niet nodig om je goed te voelen'

Laten we eens de hand in eigen boezem steken: wist je namelijk dat wij heel wat milder zijn als het gaat om het lichaam van onze geliefden? Dat we dan opeens genieten van een beetje spek op de heupen: uit een poll van Editie NL blijkt namelijk dat 63 procent van de Nederlanders niet vies is van het gemiddelde mannenlijf: de dadbod!

Wij zijn benieuwd: vinden jullie de sixpack-rage een gevaarlijke trend? En als je deze vergelijkt met het schoonheidsideaal om net zo mager te zijn als een catwalkmodel?