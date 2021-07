FBI doet onderzoek naar vliegincident: piloot ziet persoon met jetpack op 1,5 km hoogte

De FBI en de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zijn een onderzoek gestart. Na het voorval hebben luchtverkeersleiders direct andere piloten in de buurt gewaarschuwd. Dat meldt NBC News.

Piloten kunnen een jetpack niet zien op hun radar, daarvoor is de uitrusting te klein.

Niet de eerste keer

Vorig jaar augustus was er ook al een incident met een jetpack in de buurt van het drukke vliegveld. Toen zagen twee piloten op hetzelfde moment een man met een jetpack in de lucht. „Er vliegt hier een man in een jetpack naast ons”, liet een van de geschrokken piloten aan de verkeerstoren weten. In december kwam er ook een melding binnen van een China Airlines-vlucht.

Relatief nieuwe innovatie

Een jetpack is een relatief nieuwe innovatie waarbij waaghalzen een pak met daarop kleine straalmotoren aantrekken. In augustus 2019 vloog een Franse stuntman nog met een soortgelijke uitvinding Het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië over.

De Amerikaanse autoriteiten zijn er tot nu toe niet in geslaagd om een verklaring te vinden voor meldingen over jetpackvliegers.