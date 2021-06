Geschrokken naturisten verdwalen na ontmoeting met hert

De mannen lagen aanvankelijk te zonnen op een afgelegen stuk strand dat grenst aan een bosgebied waar circa 2000 herten leven. Ze raakten in paniek toen ze een van die herten zagen, aldus de politie. Hoe dichtbij het dier stond, is niet duidelijk.

De naturisten sloegen zondag zelf alarm toen het donker werd. Een 30-jarige man werd als eerste naakt aangetroffen. Hij had alleen een rugzak bij zich en liep over een wandelpad. De andere man, een 49-jarige, was gedeeltelijk gekleed toen hij werd opgespoord.

Eigenlijk mochten de naturisten niet naar het strand vanwege de coronamaatregelen, die bepalen dat inwoners van Sydney en omgeving thuis moeten blijven. Ze kregen daarom boetes opgelegd. Het incident met de naturisten ging viral op sociale media.

„Het is moeilijk om wetten te maken tegen idioten”, zei politiecommissaris Mick Fuller van de staat New South Wales, die vindt dat het tweetal zich moet schamen. Hij bekritiseerde de mannen omdat ze zich niet hielden aan de coronamaatregelen, anderen in gevaar brachten en de hulpdiensten van hun eigenlijke werk afhielden.