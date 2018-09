Vijf pubers, vijf ouders, één ziekte

"Je verwacht het niet in een brugklas met 22 leerlingen”, vertelt Corien. "Ouders zijn nog relatief jong en gezond. Het verhaal kwam boven water toen de mentor vertelde over Caroline, de moeder van Yair. Zij had uitgezaaide borstkanker en zou niet meer beter worden."

"De mentor vroeg of er meer kinderen waren die met kanker te maken hadden en toen staken vier andere kinderen hun hand op", vervolgt Corien. "Ik schrok toen ik dat hoorde, maar keek er ook naar vanuit mijn vakgebied. Ik ben journalist en zag er ook een verhaal in, absurd natuurlijk omdat ik die mensen helemaal niet kende."

Niet alleen patiënt

"Je gaat niet meer mee naar school en staat niet meer met elkaar op het schoolplein zoals op de lagere school. Hoe ging ik ze benaderen? Toch gaf het mij een kans om niet alleen patiënt te zijn, maar ook iets te doen met mijn gevoel. Ik mailde de betreffende ouders en ze reageerden allemaal vrijwel direct. Ik heb gevraagd of ik ze mocht interviewen, waarschijnlijk heeft het wel geholpen dat ze in mij een soort lotgenoot zagen."

"Ik vond het een aangrijpend gegeven om te horen hoe zoiets ingrijpt in een gezin. Uiteindelijk werd het een idee om er een boek van te maken. Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Twee vrouwen zijn al overleden, eentje is uitbehandeld. Om de beurt heeft iedereen de kanker teruggekregen. Bij de enige vader in het verhaal is het teruggekomen en bij mij ook. En dat terwijl ik 98% kans had om de tien jaar ziektevrij te zijn."

Feestje met bubbels

"Het is ook zo gek gegaan allemaal, het is net een film. Je verzint het niet. De contracten waren getekend, het boek was af en we hadden een feestje bij de uitgever gehad en bubbels gedronken. Die nacht vond ik een knobbeltje in mijn borst en bleek ik opnieuw kanker te hebben.

Dat was in oktober vorig jaar. Terwijl ik net dacht 'hiermee laat ik dit hoofdstuk achter me', moest ik weer van voren af aan beginnen met operatie en chemo. De eerste keer was mijn operatie borstbesparend, de tweede keer kon het niet meer. Ik ben weer aan het opkrabbelen, maar moet nog wel heel lang hormonen slikken", vertelt Corien.

Heftige tijd

"Moeder Caroline dacht écht dat het te maken had met de luchtvervuiling, maar je komt er toch niet achter waarom zoveel mensen in de buurt de ziekte hebben. Het heeft ook geen zin om daarover na te denken", vindt Corien.

"Voor onze kinderen is het een heftige tijd geweest. Het waren pubers, die net bezig waren om zich te ontwikkelen. Als brugklasser waren ze net dat pad van vrijheid ingeslagen, naar zelfstandigheid. Je hebt een puber in huis, maar de dood woont om de hoek. Wat moet je dan met je pubertijd, hoe gaat dat dan?

De kinderen reageerden ook verschillend. Kinderen zijn ook wel weer flexibel en veerkrachtig. Bij de jongens hebben ze wat moeilijker en heftiger gereageerd, maar al bij al vind ik de kinderen van 15, 16 erg volwassen. Ze hebben veel nagedacht, ik vind ze dieper en wijzer dan ik toen ik 17 was."

Werkstuk over kanker

"Mijn dochters waren 9 en 11 toen ik ziek werd. De jongste was open. Die ging meteen een werkstuk over kanker maken. De oudste was een beginnende puber, die was meer gesloten, trok zich terug. Ik merkte het bij allemaal, ze hadden het thuis vervelend, maar wilden er op school niet over praten, er geen aandacht aan schenken.

Pas toen de moeder van Yair doodging, konden ze er niet meer omheen. Toen zijn ze met z’n allen ook naar de begrafenis gegaan en hebben ze een krans gebracht. In die tijd hebben ze er veel over gepraat, maar daarna werden er meteen wel weer puberdingen gedaan. Ik merk het ook nu dat ik de tweede keer ziek ben, ze ook doorgaan met hun leven. Mijn jongste is inmiddels ook vijftien en ze gaan gewoon naar feestjes. Gelukkig maar!"

Wij mogen 20 exemplaren van het ontroerende boek ’Kankerklas’ weggeven van Uitgeverij De Bezige Bij. Vul onderstaand formulier in en maak kans op een exemplaar!

Kijk voor meer info www.corienvanzweden.nl