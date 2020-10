’Zorgen over te weinig beschermingsmiddelen’

Uit een ledenpeiling die door 2800 zorgprofessionals is ingevuld blijkt dat 49 % zich zorgen maakt over met name de beschikbaarheid en deugdelijkheid van mondmaskers. Daarnaast maakt 35 % zich zorgen over de overige beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en schorten.

Meldpunt

Woordvoerder van Erp: „Genoeg reden voor NU’91 dus om een meldpunt te starten waar zorgprofessionals kunnen melden als er zaken niet op orde zijn rondom beschermende middelen binnen hun organisatie. De uitkomsten van de peiling staan haaks op de conclusie van een onderzoek van Ministerie van Volksgezondheid waaruit zou blijken dat deze middelen momenteel wèl voldoende op voorraad zijn.”

Met het meldpunt wil de beroepsorganisatie problemen snel inzichtelijk maken om adequaat actie te kunnen ondernemen in het belang van de veiligheid van zorgprofessionals. Stella Salden, voorzitter NU’91: „Tijdens de eerste uitbraak hebben we natuurlijk gezien dat de voorraden op heel veel plekken onvoldoende waren. Dit heeft diepe sporen achtergelaten in het vertrouwen van zorgprofessionals. Ze zijn zijn zelf ziek geraakt en hebben ontzettend veel zorgen gehad over de bescherming van hun eigen gezondheid, die van hun naasten en die van hun kwetsbare cliënten. Dit mag niet nog een tweede keer zo gebeuren.”

De meldingen die via het meldpunt binnenkomen, worden onderzocht en zo nodig besproken met de werkgevers, inspectie of VWS. Stella Salden: „Het gaat hier om de veiligheid van onze zorgprofessionals en die moet wat ons betreft nu de hoogste prioriteit hebben.”