School haalt streep door diploma-uitreiking; 85 procent van leerlingen gezakt

Marlin High School, in de gelijknamige stad in de buurt van Waco, kampt met een serieus absentieprobleem. Dat leidde al eerder tot de invoering van een vierdaagse schoolweek. Dat heeft echter niet het gewenste effect gehad, op de absentiestatistieken of op de leerprestaties, zo meldt de lokale tv-zender KWTX-TV.

Het wachten is nu op de herkansingen. De school heeft de uitreiking uitgesteld tot ergens in juni, om leerlingen de kans te bieden alsnog aan de eisen te voldoen, zo meldt de school op Facebook. Hoofdinspecteur Darryl Henson van het schooldistrict geeft de moed in ieder geval niet op. „We houden vast aan onze overtuiging dat iedere student bij ons op school zijn potentieel zal halen.”