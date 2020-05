Jan Nagel: ’Henk Krol wordt niet gelukkig’

Jan Nagel in de Eerste Kamer. Ⓒ ANP

Den Haag - 50Plus-oprichter Jan Nagel is diep gegriefd door het vertrek van zijn voormalige vriend en partijgenoot Henk Krol. „Ik heb hem groot gemaakt. Altijd heb ik hem verdedigd, maar hij heeft me niet eens geraadpleegd of hij moest blijven of vertrekken. Dat vind ik echt heel erg.”