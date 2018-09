5 tips om van je lichaam te (leren) houden

Verzorg je lichaam goed

Waardeer elke vierkante centimeter van je lichaam met een goede verzorging. Verzorg je huid met milde producten, maak je lokken eens in de week zijdezacht met een haarmasker, smeer jezelf in met een voedende bodylotion en trakteer jezelf op een manicure. Behandel je lichaam als iemand die je lief hebt en las wekelijks een 'pamperdag' in waarop je jezelf compleet in de watten legt.

Leef gezond

Verzorg je lichaam daarnaast ook van binnenuit. Oftewel: drink voldoende water, zorg dat je de nodige vitaminen en mineralen binnenkrijgt en probeer altijd aan je dagelijkse beweging te komen. Wees daarnaast ook niet te streng voor jezelf. Heb je trek in een snoepje? Gun jezelf dat dan ook. Zolang je het maar met mate doet en een gezonde leefstijl aanhoudt, kan een kleine traktatie op zijn tijd heus geen kwaad.

Luister naar signalen

We kennen het allemaal wel: ons vol blijven proppen terwijl we al voelen dat we vol zitten of opstandig door blijven trainen zodra we lichte pijntjes voelen. Maar onschuldig of niet, het zijn signalen van ons lichaam die we niet moeten negeren.

En als je goed genoeg oplet, ontdek je al snel dat jouw lichaam je constant iets duidelijk probeert te maken. Heb je erge dorst? Dan weet je dat je lichaam aan het uitdrogen is. Heb je spierpijn? Dan weet je dat je die workout vandaag mag overslaan. Neem deze signalen serieus en luister ernaar.

Accepteer je lijf

Het zit nu eenmaal in onze aard om onszelf continu te vergelijken met anderen. Tóch is het iets wat we beter niet meer kunnen doen. Tenzij je zin hebt in een oneindige strijd met jezelf, natuurlijk.

Want laten we eerlijk zijn: er zullen altijd vrouwen zijn die langer, dunner, knapper of fitter zijn dan dat jij bent. Maar bekijk het van de andere kant! Er zullen ook ongetwijfeld vrouwen zijn die van jouw lange benen, knappe gezichtje of strakke buik dromen. Accepteer het lichaam dat je hebt en realiseer je dat je goed bent zoals je bent

Sta stil bij de waarde van je lichaam

Probeer regelmatig stil te staan bij de waarde van je lijf en je te beseffen dat je lichaam jouw meest waardevolle bezit is. Realiseer je daarbij dat je er maar één van hebt gekregen en je er dus zuinig op moet zijn. Je moet heel je leven met dit lichaam doen, dus houd ervan. Onvoorwaardelijk.