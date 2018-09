'Mijn zoon draagt soms zijn keppeltje uit angst niet'

Ze hebben het nooit laten merken…

"Maar toch wist ik dat mijn ouders getraumatiseerd waren. Dat voel je, dat zie je. Ik ben tweede generatie-oorlogsslachtoffer, mijn ouders hebben de oorlog bewust meegemaakt. In mijn jeugd werd daar nauwelijks over gepraat, pas nu komt er af en toe iets uit. Blijkt mijn vader op meer dan tien adressen ondergedoken te hebben gezeten. Soms ging dat er heel naar aan toe. Dat doet wel wat met je, het zijn toch je ouders."

Voor mijn kinderen…

"Heb ik bewust een joodse school gekozen. Daar leren ze de ge-schiedenis, vieren ze de feestdagen, leren ze Hebreeuws en worden ze niet gepest om wie ze zijn. Buiten de joodse gemeenschap blijf je toch anders. Mensen vragen altijd waar ik vandaan kom. 'Er is iets anders aan jou,' zeggen ze dan."

Ik voel me meer jood…

"Dan Nederlands. We vieren joodse feestdagen, op vrijdagavond eten we uitgebreid met ons gezin, thuis eten we koosjer. Met Kerstmis heb ik niets. Als ik in Israël uit het vliegtuig stap, voel ik me thuis. Ik zou daar kunnen wonen, zeker als mijn kinderen er ook zouden zijn. Over een paar maanden verhuist mijn oudste naar Israël, dus wie weet, later…"

Het antisemitisme…

"Wakkert de laatste jaren weer aan. Er zijn aanslagen, joodse gebouwen moeten beter beveiligd worden. Ik ben niet bang, maar denk weleens: zoiets als tijdens de Tweede Wereldoorlog zou zo weer kunnen gebeuren."

In bepaalde buurten…

"Pas ik extra op. Ik zorg ervoor dat mijn kettinkje met David-ster onder mijn blouse zit. Mijn zoon draagt in die wijken ook geen keppeltje. Joods zijn is iets waar je altijd bij nadenkt. Eigenlijk is het belachelijk dat het dragen van een symbool van je cultuur soms wordt gezien als provoceren. En dat geldt niet alleen voor joden, ook voor alle andere mensen ter wereld die nergens echt thuis zijn."

