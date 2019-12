Oostenrijkse stad wil ereburgerschap Hitler intrekken

Hitler (1889-1945) werd in 1932 ereburger van de gemeente Reisberg, die nu tot de gemeente Wolfsberg behoort. Lang werd gedacht dat het ereburgerschap werd beëindigd op het moment dat Hitler zichzelf van het leven beroofde. „Het is al vaak besproken. Velen dachten dat Hitlers dood einde verhaal was, maar daarover was verschil van mening”, aldus de ambtenaar.

