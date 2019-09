Vermiste poes Utrecht duikt op in Vlaardingen

Poes Noelle zwierf van Utrecht helemaal naar Vlaardingen. Ⓒ Facebook

VLAARDINGEN - Een poes uit Utrecht is na vijf weken vermist te zijn geweest herenigd met haar eigenares. Volgens Dierenopvangcentrum Vlaardingen, waar het 15-jarige beestje was binnengebracht, was de vrouw „dolgelukkig.” „Ze was haar lieve Noelle al 5 weken kwijt en de hoop verloren dat ze ooit nog terugkwam”, meldt de opvang op Facebook.