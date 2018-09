'Ben ik trots op mijn borsten, worden ze alweer geplet!'

Ze hadden me best wel bang gemaakt, de collega's. 'Alsof ze je borsten in een espressokopje proberen te proppen', zei die ene die net als ik behoorlijk ruim bedeeld is in de bovenste regionen. 'Een roestig tosti-ijzer', noemde een ander het. 'En daar klemmen ze de boel dan tussen. Dat doet pijn hoor.' En dus toog ik toch met ietwat lood in de schoenen naar mijn eerste 'bevolkingsonderzoek borstkanker.' Vooral in verband met de fysieke pijn dus, of ik al dan niet borstkankercellen heb, daar sta ik nog niet eens bij stil.

Caravan

Een en ander vindt plaats in een soort grote caravan. Drie deuren die creatief in verschillende tinten rood en oranje zijn geverfd. 'Ik kom mijn borsten laten pletten', zeg ik stoer tegen de mevrouw achter de balie. Ze vindt het geen leuke grap. 'Het hoeft niet hoor', zegt ze pinnig. 'Het is vrijwillig, u kunt ook gewoon weggaan'. Deemoedig neem ik toch maar plaats op een van de stoeltjes in de wachtkamer. Er druppelen meer vrouwen binnen. Vrouwen op leeftijd… Dat is natuurlijk zo: een oproep voor dit onderzoek krijg je vanaf je vijftigste. We zitten hier allemaal 'van middelbare leeftijd' te zijn. Onwillekeurig vraag ik me toch af of ik er jonger of ouder uitzie dan de anderen. En daar geef ik mezelf meteen voor op mijn kop. Een van ons kan over twee weken, want zolang duurt het voor de uitslag op de mat valt, een akelig vonnis krijgen. Zo een waarna het leven nooit meer hetzelfde zal zijn. En ik zit me hier druk te maken over wie van ons de meeste rimpels heeft.

Zelfonderzoek

Natuurlijk, ik kan die ene ook zijn. Ieder jaar lijken meer vrouwen de diagnose borstkanker te krijgen dan het jaar ervoor. Toch ben ik daar, misschien naïef, niet zo bang voor. In mijn grote katholieke familie heeft slechts één tante de strijd tegen de kankercellen moeten voeren. Genetisch gezien ben ik dus geen risicogeval. Tel daarbij op dat een significant deel van mijn borstweefsel is weggehaald bij de borstverkleining waarover je deze week in VROUW Magazine kan lezen en dat mijn Lief een echte borstenman is die toch nog nooit iets onrechtmatigs heeft gevoeld en je begrijpt dat ik mezelf betrekkelijk veilig acht. Hoewel; aan zelfonderzoek heb ik nooit gedaan. Te ongeduldig voor. Ondanks die leuke T-shirtjes met de cirkels over hoe je het moet doen. Misschien heb ik wel een tikkende tijdbom in me…

Bloot

Veel tijd om daar over na te denken, heb ik niet. Een vriendelijke dame -ook al op leeftijd- verzoekt me een van de drie deuren binnen te gaan en mijn borsten te ontbloten. Ze komt me zo halen. Daar had ik van te voren wel over na mogen denken. Ik heb een jurkje aan. Borsten ontbloten blijkt dus in mijn geval zo ongeveer alles uittrekken. En daar sta ik dan, vrijwel naakt, mijn handen beschermende over 'de meisjes'.

Geplet

Het 'roestige tosti-ijzer' blijkt in werkelijkheid een zwarte plaat. 'Is het je eerste keer', vraagt de vriendelijke mevrouw. 'Ik zal het zachtjes doen', belooft ze, 'als het teveel pijn doet moet je het zeggen'. Voorzichtig legt ze eerst mijn ene borst en daarna de andere op de plaat. Een plexiglazen afdekkap drukt ze plat. Doet het pijn? Ja. Is het onoverkomelijk? Nee. De tandarts is erger. Het voelt alsof iemand je heel hard knijpt. 'Een beetje 50 tinten grijs, dit', piep ik ongemakkelijk. 'Volgens mij zijn dat weer heel andere spelletjes', zegt de mevrouw. 5 minuten later sta ik weer in de wachtkamer. 'Tegenwoordig is het een wonder als je het niet krijgt', zegt een nieuw binnengekomen dame tegen de baliemedewerkster. En dan krijg ik toch wel de zenuwen. De blogs van collega Pascalle liggen nog vers in mijn geheugen. Hoe groot is de kans eigenlijk dat het foute boel is in mijn borsten? Ik zal blij zijn als die twee weken voorbij zijn.

Hoe trots Marjolein op haar borsten is, kun je in het VROUW Magazine week 19 lezen. Vrijdag 1 mei valt dit nummer bij abonnees op de mat en zaterdag ligt De Telegraaf met VROUW Magazine week 19 in de winkel.