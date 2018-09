Eerste hulp bij een Koningsdag-kater

Zeven anti-kater tips

1. Drink water

Een kater is in feite een vorm van uitdroging. Stap 1 om een kater te verlichten is dan ook water drinken. Voorkomen is natuurlijk beter dan verlichten. Wil je dus écht verstandig zijn, drink dan een glas water na elke alcoholische versnapering.

2. Eten

Hamburgers, een patatje met en een frikandel: ja, dat is inderdaad ongelooflijk lekker als je een kater hebt. Maar of het nou de meest verstandige keuze is… Door toast en crackers te eten zorg je dat je bloedsuikerspiegel weer een boost krijgt en dat je maag weer wat bedaart.

3. Gember

Je voelt je ziek, zwak en vooral heel erg misselijk. Een van de producten die de misselijkheid wat wegneemt, is gember. Een flinke voorraad in huis halen voordat je naar een feestje gaat, is dus aan te raden!

4. Artisjokken

Ook goed tegen misselijkheid, én tegen een opgeblazen gevoel zijn artisjokken. Bovendien zou deze plant de levercellen beschermen tegen alcohol. Best handig, toch?

5. Eieren

Alle cliché's zijn waar: in je eerste hulpkit bij katers zouden standaard eieren moeten zitten. Eieren zitten boordevol cysteïne, een aminozuur ideaal voor ontslakken.

6. Sleutelbloemolie

Niet wetenschappelijk bewezen, maar wel een eeuwenoude methode om katers te genezen. Het zou de maag wat bedaren en stimuleert de leverfunctie.

7. Slapen

Tijd heelt alle wonden, wordt gezegd. Zorg daarom dat je genoeg nachtrust hebt. Moet je na een avondje doorhalen weer vroeg op? Zorg dan dat je de volgende avond even niets op het programma hebt staan en duik vroeg je bed in.

