100-jarige Jenny Pisuisse blikt terug op de moord op haar ouders die de cabaretwereld schokte

Jenny Pisuisse - dochter van - werd in maart 100 jaar. Zij heeft aan haar jeugd en het drama van haar ouders geen trauma overgehouden.

Amsterdam - De bloedige moord op Jean-Louis Pisuisse en zijn vrouw Jenny, op 26 november 1927, beslaat een inktzwart hoofdstuk in de Nederlandse cabaretgeschiedenis. Het boek kan nog niet worden gesloten, want drieënnegentig jaar na de crime passionel op het Rembrandtplein in Amsterdam blijkt dochter Jenny, de ’laatste getuige’, nog in leven en strijdbaar. Op 31 maart vierde zij haar honderdste verjaardag. In het verzorgingstehuis blikt Jenny Pisuisse terug. Over haar ouders: „Ik heb ze eigenlijk nooit gemist. Ze waren er toch nooit...”