Hoge hakken, echte wielen

Debbie op den Kelder (40) werkt als payroll-consultant en heeft een Nissan Micra uit 1999. Zij noemt hem Ferrari en roemt hem om zijn bekleding; ‘Want van die print heeft Sylvie Meis een bikini’.

"Dit is mijn eerste zelfgekochte auto: 750 euro heeft hij gekost. En ik vind hem mooi van lelijkheid. Het achterlicht zit met tape vast, de bumper is nooit meegespoten, de bandjes zijn heel dun en deze bekleding tref je nergens meer. Nou ja, Sylvia Meis zag ik laatst in een bikini met deze print. Ik woon in de buurt van een chique wijk en als ik daar tank, zeg ik gekscherend: ‘Jaaa, die Ferrari is niet gratis, hoor.’ Maar eerlijk gezegd is het juist wel goedkoop rijden in zo’n oud bakkie. Ik kan er alleen niet erg hard mee. Als ik 120 ga, begint alles te schudden. Als het waait, moet ik tegensturen. En ik ben er meerderekeren mee gestrand. Laatst nog, toen de kabel van de koppeling was doorgebroken.Ik weet dat ik binnenkort afscheid van hem moet nemen, want ik ben momenteel zwanger en deze auto is gewoon niet veilig genoeg. Maar het is met pijn in mijn hart... Ik heb zoveel lol met 'm gehad! Ik zal mijn ‘Ferrari’ echt heel erg missen."

Eline de Vries (27) is truckliefhebber en oprichter van het platform #itsmydrive. Zij heeft een Volvo FH Ocean Race Special Edition en noemt hem Truck. Zij roemt hem om zijn enorme trekkracht, terwijl het zelf al een heel groot gevaarte is.

"Ik heb altijd al zo’n groot bakbeest willen besturen. Als kind hield ik al van trucks, terwijl verder niemand in mijn familie of vrienden ermee bezig was. Ik heb de afgelopen jaren tijdens mijn kantoorbaan mijn chauffeursdiploma behaald, waar drie theorie-examens en twee praktijkdagen aan vooraf gingen. Niet alleen heb ik leren rijden met de wagen, ik weet bijvoorbeeld ook hoe de truck technisch in elkaar zit. Binnenkort heb ik hopelijk mijn CE-rijbewijs, dus mag ik ook met een oplegger en aanhanger rijden. Het grote werk, zeg maar. Verder zit ik in de truckjournalistiek en ik run een bureau dat truckrijden op allerlei manieren onder de aandacht brengt. Het zorgt soms wel voor vreemde blikken als ík uit de cabine stap, dat verwachten ze vaak niet. Het is lastig om ervoor te zorgen dat mensen mij niet alleen zien als 'dat truckmeisje'. Maar ik laat me daar niet door afleiden, hoor. Mijn liefde voor trucks is oprecht en het erin rijden geeft mij een machtig gevoel. Dat ik de controle heb over zo’n groot en zwaar voertuig... En dat dit voertuig zelf ook nog een heel groot gewicht kan trekken. Dat is toch fascinerend?"

