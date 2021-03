Poolse man zakt voor 192e keer voor theorie-examen rijbewijs

De 50-jarige inwoner van de stad Piotrków Trybunalski probeert al zeventien jaar zijn rijbewijs te halen. Waarom hij zo’n grote moeite heeft met de toets, is niet duidelijk. De theorie-examens hebben hem al zo’n 6000 Poolse zloti (ruim 1300 euro) gekost.

Poolse media melden dat de gemiddelde Pool het theorie-examen in twee of drie keer haalt. De man uit Piotrków Trybunalski is niet de enige persoon die ver boven het gemiddelde zit. In dezelfde regio heeft iemand anders veertig pogingen gedaan. Elders in het land, in de stad Opole, zou iemand het schriftelijke examen 113 keer hebben gemaakt.