Nederlandse toerist overleden na aanrijding in San Francisco

De Nederlandse toerist was op vakantie in de Verenigde Staten, toen hij op 8 juli werd aangereden. Het ongeluk gebeurde volgens lokale media op de Market Street in San Francisco, een drukke straat met veel winkels. De man zou daar zijn aangereden door een elektrische step, maar dat kan het ministerie van Buitenlandse Zaken niet bevestigen.

Een woordvoerder van het departement zegt dat de Amsterdammer na het ongeluk is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later is overleden. Het departement verleent consulaire bijstand aan de familie van het slachtoffer, maar is zelf niet betrokken bij het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Dat ligt bij de lokale autoriteiten, zegt de woordvoerder.