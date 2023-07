Steward KLM overleden na aanrijding in San Francisco

SAN FRANCISCO - In San Francisco is een 55-jarige man uit Amsterdam overleden aan de verwondingen die hij begin juli had opgelopen bij een aanrijding in de Californische stad. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zou gaan om een 55-jarige steward van KLM, bevestigt de luchtvaartmaatschappij aan De Telegraaf.

Ⓒ Google streetview