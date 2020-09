Japanse beurs start week met stevige winst

Ook de andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen overwegend vooruit. De chipbedrijven stonden wel onder druk door de extra handelsbeperkingen die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de grootste Chinese chipfabrikant Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde uiteindelijk 1,3 procent in de plus op 23.511,62 punten. Toshiba zakte ruim 3 procent. Kioxia Holdings, de afgesplitste chipdivisie van Toshiba, heeft zijn plannen voor een beursgang dit jaar uitgesteld vanwege de techruzie tussen de VS en China. Toshiba, dat nog een groot belang heeft in Kioxia, was van plan om het merendeel van de opbrengst van de beursintroductie uit te keren aan de aandeelhouders. Advantest, een ander Japanse chipbedrijf, verloor bijna 2 procent.

Handelsbeperking vanuit Washington

De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,9 procent. SMIC raakte 4,5 procent kwijt in Hongkong. Amerikaanse bedrijven die zaken willen doen met de Chinese chipreus zijn voortaan onderworpen aan regels die alleen gelden voor handel met ondernemingen die militaire toepassingen maken. De stap van Washington zorgt er waarschijnlijk voor dat de spanningen tussen China en de VS verder toenemen. De Britse bank HSBC, die ook een notering heeft in Hongkong, steeg 7,6 procent. De Chinese verzekeraar Ping An Insurance Group heeft zijn belang in de bank vergroot.

In Shanghai noteerde de beursgraadmeter tussentijds 0,1 procent hoger dankzij een stijging van de Chinese industriële winst in augustus met 19,1 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney daalde 0,1 procent. De Kospi in Seoul boekte een winst van 1,4 procent. Vooral de Zuid-Koreaanse entertainmentbedrijven waren in trek nadat de introductiekoers van de beursgang van Big Hit Entertainment, het platenlabel van de populaire K-pop band BTS, aan de bovenkant van de bandbreedte werd geprijsd.