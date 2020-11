Wilders wenst Baudet ’heel veel sterkte’

„Heel veel sterkte Thierry. Ik mag je zeer. Je hebt lef en dat kunnen er maar weinig zeggen. Hou je taai en blijf altijd knokken voor een beter Nederland!”, twitterde Wilders rond 20.30 uur over zijn politieke concurrent aan de rechterzijde.

Baudet maakte eerder op de avond bekend niet langer lijstrekker voor de Tweede Kamer-verkiezingen van volgend jaar te zijn. Hij geeft zijn positie als nummer 1 op de kandidatenlijst op. Baudet blijft wel in de Kamer, en wil eventueel lijstduwer worden voor de partij, zegt hij.

Aanleiding zijn de berichten van de afgelopen dagen over antisemitische en homofobe berichten die rondgingen in appgroepen van JFVD, de jongerenbeweging van de partij. Prominente FVD’ers riepen op tot een grote schoonmaak binnen de JFVD en drongen aan op het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van de FvD-leider. Baudet blijft wel in de Kamer, benadrukt hij.

