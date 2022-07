Oud-president van Angola Dos Santos (79) overleden

Dos Santos kwam in 1979 aan de macht en was bijna veertig jaar staatshoofd van het olierijke en door oorlog geteisterde land in het zuidwesten van Afrika. Hij was een van de langst regerende leiders in Afrika.

De laatste jaren was vooral zijn dochter Isabel in het nieuws, die door haar vader tot chef van staatsoliebedrijf Sonango was gemaakt. Ze zou daar een vermogen hebben weggesluisd. Van haar werd tot voor kort aangenomen dat ze de rijkste vrouw van Afrika was. Angola heeft haar beschuldigd van verduistering en witwassen en beslag gelegd op een deel van haar bezittingen. Ook in Europa is dat gebeurd.