Wilt u een prullenbakvaccin? Aanmelden kan nu

Huisarts Marco Blanker: ’veel mensen willen wél heel graag een vaccinatie. Deze website voorkomt spillage en versnelt de vaccinatiegraad’ Ⓒ Frans Paalman

Om overgebleven (resten) van coronavaccins in ons land zo doelmatig mogelijk in te zetten, is door de overheid een website in het leven geroepen. Speciaal voor mensen boven de 18 die zo snel mogelijk gevaccineerd willen worden.