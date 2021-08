Noodkreet vanaf het water: ’Straks geen visser meer die vist’

Premium Columns

Biomassa eruit, kernenergie erin

Het is goed dat de Europese Commissie vorige week met een plan kwam voor klimaatbeleid. Degenen die doen alsof er geen probleem is met het klimaat, hebben ongelijk. Dat wil nog niet zeggen dat dit het goede plan is. In dit plan is de duurzame energie voor 60 procent het verbranden van biomassa. Dat ...