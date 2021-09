Canadese premier Trudeau met stenen bekogeld

Op beelden is te zien dat een persoon, die niet in beeld komt, een volle hand grind in de richting van de premier en zijn beveiligers gooit. Volgens Canadese media werd Trudeau op zijn schouder geraakt. Er is geen verdachte aangehouden.

Kort daarvoor probeerde de premier nog in gesprek te gaan met de betogers, die borden met leuzen tegen de coronamaatregelen bij zich droegen. Trudeau kreeg daar enkele middelvingers te zien.

Op 20 september gaan de Canadezen naar de stembus. Trudeau staat er niet goed voor in de peilingen. Zijn grootste politieke tegenstander, de conservatief Erin O’ Toole, heeft de aanval afgekeurd.

Het is niet de eerste keer dat de politicus wordt bekogeld. In 2016 gooide een woedende vrouw handenvol pompoenzaad naar Trudeau. Ze was boos over de aanleg van een oliepijnlijn.