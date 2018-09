'Ik hou écht van mijn varkens'

"Afgelopen zomer was ik met mijn 9-jarige dochtertje Charlotte in Marokko op vakantie, een hele club mensen zou op de dieren passen. Stom gepland van mij, want zeug Jade moest precies in die week werpen en was helemaal in de stress… Toen we terugkwamen had ze uierontsteking. We hebben haar biggetjes toen zelf grootgebracht met kunstmelk, elk half uur. De dierenarts stelde voor om Jade af te maken. 'Probeer haar te redden,' zei ik, 'Jade is echt mijn lievelingszeug.' Ze heeft het gehaald, maar volgens de dierenarts moest ik afscheid van haar nemen als fokzeug. Maar ze is helemaal opgeknapt en onlangs heeft ze weer geworpen... fantastisch! Natuurlijk heb ik even de dierenarts gebeld: 'Jade heeft weer biggen!'

'Je hebt geen sterke mannen nodig'

Ik ben trots op het persoonlijke contact dat ik heb ontwikkeld met de varkens. Ik ben een vrouw die met beide benen in de klei staat, maar ik voel het meteen als er iets met de beesten is. Dan kijk ik in het hok en geheid dat er een varken met een dikke poot ligt of dat de waterbak verstopt zit. Laatst heb ik in mijn eentje twee zeugen uit de kraamhokken verplaatst en samen met hun biggen naar het grote hok overgebracht. Zij voelen mijn bedoeling, daar heb ik geen sterke kerels voor nodig. Juist niet. Als ik iets heb geleerd, dan is het wel dat je met varkens niet moet sollen; ze hebben veel persoonlijke ruimte nodig. Daarom ben ik zo gek op ze.

Als ik later groot ben...

Op mijn twaalfde deed ik al de belofte om iets voor varkens te gaan doen. We waren op vakantie in Brabant. Toen ik vreemde geluiden uit een boerderij hoorde komen en de staldeur zag openstaan, ben ik naar binnen gegaan. Het was er donker en er hing een indringende geur. Ik hoorde geschreeuw en opeens zag ik allemaal varkens die boven op elkaar geperst stonden. Ik schrok enorm. Daar spatte het romantische beeld dat ik had van een roze varken met een krulstaart in een modderpoel, als een zeepbel uit elkaar. Ik was ontzettend verdrietig en nam me voor: ik word nu direct vegetariër en als ik later groot ben, ga ik iets voor varkens doen.

Frank en Frij

Het zaadje was gepland. Ik werd journalist in de agrarische sector en zag in die hoe-danigheid nog meer dierenleed. Dat moest toch anders kunnen? Die overtuiging werd bij mij steeds sterker. Toen ik veertien jaar geleden ging scheiden en andere woonruimte zocht, wist ik: als ik het verschil wil maken, moet ik het nu doen! Ik gooide het roer om en besloot een diervriendelijke boerin te worden. In de Achterhoek ben ik toen begonnen met mijn natuurlijke varkenshouderij Frank en Frij.

Liefde voor de dieren

De boeren hier in de omgeving zien met niet als boerin. Gemiddeld lopen er bij mij op jaarbasis honderd varkens rond, zij hebben er duizenden. Maar wat zegt een getal? Zij nemen mij niet serieus: 'O, dat brutale stadse wijf, die activiste, met die paar varkens.' Daar kan ik kwaad om worden. Ik oefen met passie het vak van boerin uit, alleen heb ik liefde voor de dieren - de varkens kunnen naar buiten wanneer ze willen. En het is een absolute fabel dat mijn werkwijze niets oplevert. Mijn bedrijf is economisch rendabel. Mijn kosten zijn laag door eenvoudige huisvesting en ruime buitenuitlopen.

'Ik ben geen hobbyist'

Ik heb geen miljoen nodig voor een dichte betonnen stal. Ik doe alles zelf: van fokken tot grootbrengen, de communicatie en het regelen van de afzet. Ook de gemeente nam mij eerder niet serieus; ik krijg in verhouding veel milieucontroles. Ik heb weleens een brief gestuurd: 'Jullie zouden trots moeten zijn op mijn scharrelbedrijf.' Ik ben geen hobbyist. Ik verdien potverdikkeme meer per gelukkig varken dan een reguliere varkenshouderij! Mijn collega-boeren fokken varkens om er zo snel mogelijk een karbonaadje van te maken. Binnen zes maanden zijn ze 100 kilo en gaan ze naar de slacht. Zij gaan voorbij aan het varken als levend wezen met behoeften. Ik heb verschillende, authentieke rassen en ze mogen er langer over doen om groot te worden.

