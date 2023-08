Ontsnapte papegaai Pino dood teruggevonden

Roggel - Sinds vrijdag 11 augustus werd de grijze roodstaartpapegaai Pino vermist, nadat de vogel op vakantiepark de Leistert in Roggel was ontsnapt bij het inpakken. Iets meer dan twee weken later werd het dier dood gevonden in een bos in Egchel.

Papegaai Pino. Ⓒ Kim Pelzer