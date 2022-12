Premium Het beste van De Telegraaf

Geen vrouw te bekennen op NK Voetbalquiz: ’Zijn wel van harte welkom uiteraard’

ROTTERDAM - Ook getroffen door het besmettelijke quizvirus? Zo aan het einde van het jaar worden we bedolven onder de bijeenkomsten waarin enthousiastelingen zinnige – maar vooral ónzinnige – vragen moeten oplepelen over nieuws, sport en showbizz. In kroegen, bij vrienden, in buurthuizen en conferentiezalen: de mogelijkheden zijn enorm, de bron met vragen schier onuitputtelijk. Voetbal is waarschijnlijk het populairste thema. Op het gras mogen we dan vaak aan het kortste eind trekken, als het gaat om leuke, maar nutteloze feitjes barsten we van het talent, blijkt op het NK Voetbalquiz.