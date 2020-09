Chaos in Minneapolis: ’Waar is de politie?’

Volgens Amerikaanse media neemt het aantal gewelddadige misdrijven in de stad zorgbarend toe. In mei kondigde de gemeenteraad van Minneapolis nog aan de politie te willen korten. Tijdens een urenlang debat daarover bleek onder meer dat er levensgevaarlijke straatraces in de stad worden georganiseerd en dat berovingen, autodiefstallen en schietpartijen aan de orde van de dag zijn.

„Het aantal gemelde geweldsmisdrijven, zoals aanrandingen, overvallen en moorden is in vergelijking met 2019 al hoger. In de stad zijn in de eerste negen maanden van 2020 meer mensen vermoord dan vorig jaar. Eigendomsdelicten, zoals inbraken en autodiefstallen, komen ook steeds vaker voor. Incidenten van brandstichting zijn met 55 procent gestegen vergeleken met 2019”, meldt MPR News.

Politie onbereikbaar

„Inwoners vragen mij: waar is de politie?”, zei raadslid Jamal Osman. Volgens hem worden sommige telefoontjes naar de politie niet eens meer opgenomen. De uitstroom van het aantal agenten in de stad gaat dubbel zo hard als vorig jaar. Zo’n honderd agenten stopten er al mee of namen vanaf het begin van het jaar verlof.