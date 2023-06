Premium Het beste van De Telegraaf

Waar gehakt wordt... Vlijmscherpe bijlen en ronkende kettingzagen: het WK Blokhakken komt er weer aan

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Houthakken ligt onder vuur, nu het in sommige gemeenten niet meer is toegestaan om een haardvuurtje te stoken. Maar gehakte boomstronken hoeven niet per se in rook op te gaan: je kunt er ook een beker mee winnen.