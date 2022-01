Hüseyin A. blijft ontkennen Milica van Doorn te hebben vermoord

Premium Carrière

Heftruckchauffeur mocht wél met pijntjes naar Polen: duizenden euro’s na ontslag

Een heftruckoperator die ondanks dat zijn verlof was ingetrokken, toch naar zijn thuisland Polen vertrok, is onterecht de laan uitgestuurd. De man heeft alsnog recht op duizenden euro’s aan ontslagvergoedingen, heeft het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch bepaald.