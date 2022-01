LIVE | OM eist bijna 20 jaar voor verkrachten en doden Milica van Doorn

Onze verslaggever Saskia Bellleman is bij de zaak aanwezig. Volg onderaan dit bericht haar live verslag.

De 19-jarige Van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in de Zaanse wijk Kogerveld verkracht en met extreem geweld om het leven gebracht. De zaak bleef lang onopgelost. A. kwam in 2017 als verdachte in beeld na een zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek waaraan A. niet wilde meewerken maar zijn broer wel. Een in het lichaam van het slachtoffer gevonden spermaspoor wees A. als vermoedelijke dader aan. De rechtbank legde hem twintig jaar cel op. A. ging in hoger beroep.

Het OM moest in de eis vier weken aftrekken, in verband met een veroordeling wegens mishandeling in 2018. Met zo’n veroordeling moet volgens de wet rekening gehouden worden.

’Geheime seksuele relatie’

Hüseyin A. beweert dat hij een geheime seksuele relatie had met Milica. Dat zou een verklaring zijn voor de vondst van zijn sperma in haar lichaam. Maar het is een scenario dat de advocaat-generaal onaannemelijk en ongeloofwaardig vindt.