LIVE | Voorzetting hoger beroep in zaak- Milica van Doorn

De vader van vier dochters werd eind 2018 door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het doden van Milica. Zij kwam niet meer thuis na een bezoek aan een vriendin en werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met veel geweld om het leven gebracht. Haar half ontklede lichaam werd gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld. De zaak bleef tot 2017 onopgelost. De verdachte werd aangehouden na een dna-verwantschapsonderzoek, waaraan hij zelf weigerde mee te doen.

Eerder deze week is de bespreking van de feiten afgerond. Vandaag begint de advocaat-generaal aan het requisitoir, uitmondend in de strafeis.

’Geheime seksuele relatie’

Sperma van Hüseyin A. werd gevonden in en op het lichaam van de jonge vrouw, die half ontkleed en met doorgesneden keel werd gevonden in een vijver naast de kerk in Zaandam waar haar ouders ooit trouwden. Hüseyin A. beweert dat hij een geheime seksuele relatie had met Milica. Dat zou een verklaring zijn voor de vondst van zijn sperma in haar lichaam. Maar het is een scenario dat de advocaat-generaal onaannemelijk en ongeloofwaardig vindt.