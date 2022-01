Man woont gratis in villa van bejaarde vrouw, maar sluist als ’bedankje’ tonnen achter haar rug om weg

De man huurde al een aantal jaar een woning van de vrouw. In 2016 besloot hij om met zijn twee zoons bij haar in te trekken. Maar de man betaalde niet alleen geen huur, ook maakte hij tussen 2015 en 2021 tonnen over naar zijn eigen rekening.

Zo heeft de Arnhemmer 71.975 euro naar zichzelf overgemaakt voor het aflossen van zijn creditcard. Daarnaast heeft hij maar liefst 22.000 euro naar de rekening van zijn ex-partner doorgesluisd, en ruim een ton besteed aan auto’s. Ook heeft hij ruim 20.000 huurgelden betaald in België.

Naast de bovenstaande geldstromen stortte verdachte tussen 2016 en 2020 in totaal een bedrag van 98.920 euro contant op zijn privérekening. Het is niet duidelijk wat de herkomst is van dit geld.

De verdachte beschikte over de bankpas van de vrouw, de code daarvan en de gegevens van internetbankieren. Maar hij beweert dat de vrouw zelf alle overboekingen deed. De vrouw, die voorheen elk bonnetje, elke acceptgiro en alle facturen precies bijhield, heeft meermaals verklaard dat ze nergens van af wist.

Controle en isolatie

De man viel door de mand omdat de familie zich in 2019 zorgen begon te maken en deed een aantal meldingen. Volgens de familie ging het zowel persoonlijk als financieel vermoedelijk niet goed met haar. Ook zou er mogelijk sprake zijn van controle en isolatie.

In april vorig jaar deed de politie een huiszoeking in de vrijstaande villa in Neede. De vrouw bleek in haar eigen woning slechts een kleine kamer en bijkeuken tot haar beschikking te hebben. De verdachte werd die dag aangehouden.

In de periode na de aanhouding van de verdachte is de vrouw wilsonbekwaam verklaard door een arts. Inmiddels is zij woonachtig in een verzorgingstehuis.

„De verdachte heeft zich gedurende jaren grote geldbedragen toegeëigend. Hij heeft het financiële gewin van hem en de zijnen steeds voorop gesteld”, aldus de officier van justitie. De verdachte heeft bovendien „geen inzicht in het kwalijke van zijn handelingen en neemt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.”