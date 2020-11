Vaccinatiestrategie: bewoners verpleeghuizen en verstandelijk beperkten eerst

Dat laat het kabinet weten in haar vaccinatiestrategie.

Keuzes maken

De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet donderdag over hoe Nederland het beste het vaccineren kan uitrollen. De raad opperde om 60-plussers en medische risicogroepen als eerste in te enten. Aangezien deze groep groter is dan het aantal vaccins dat in eerste instantie beschikbaar is, moet het kabinet keuzes maken. Minister De Jonge (Volksgezondheid) laat nu weten dat verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking vooraan zullen staan.

Als de bewoners van zorginstellingen niet zelf de vaccinatie kunnen krijgen, komen hun zorgverleners ervoor in aanmerking. Daarna volgen 60-plussers in medische risicogroepen, zoals senioren met een hartkwaal. Vervolgens zijn 60-plussers zonder kwalen en zorgverleners aan zet. Naarmate er meer vaccins worden geleverd kunnen er groepen worden toegevoegd.

Eerste maanden van 2021

Naar verwachting kan in de eerste maanden van 2021 worden gestart met inenten, maar dat staat nog niet vast. „Veel zaken zijn nog onbekend, bijvoorbeeld welke vaccins worden toegelaten op de Europese markt en de geschiktheid van het vaccin voor bepaalde doelgroepen”, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid weten.

Wereldwijd worden tientallen vaccins getest. Nederland heeft via de EU met zes farmaceuten afspraken gemaakt over afname van vaccins. Van een kansrijk vaccin als dat van Pfizer kan ons land 7,8 miljoen doses afnemen.

