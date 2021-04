Opnieuw aanhouding in zaak doodgeschoten ’Lau’

Binnenland

Verdachte partnermoord Kaatsheuvel blijft vrij tot hoger beroep

Wim S. (46) uit Kaatsheuvel, die tot twintig jaar cel is veroordeeld voor de moord op zijn partner Heidy Goedhart in 2010, mag de inhoudelijke behandeling van zijn hoger beroep in vrijheid afwachten. Het gerechtshof in Den Haag besloot dinsdag de schorsing van zijn voorlopige hechtenis te verlengen,...