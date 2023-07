Woning Den Haag beschadigd door explosie, derde in week tijd

In de nacht van maandag op dinsdag was het twee keer raak in de stad. Om 03.45 uur ging bij een coffeeshop in de Prins Hendrikstraat in het Zeeheldenkwartier een explosief af en om 05.00 uur bij een pizzeria in de Weimarstraat. Deze straat ligt in het Regentessekwartier.

In de Genemuidenstraat in de buurt Morgenstond-Oost klonk afgelopen nacht rond 02.30 uur een harde knal. Voor geen van de drie explosies is iemand opgepakt.

