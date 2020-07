Politie dringend op zoek naar ontsnapte tbs’er

Ernst werd in 1998 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en tbs na het plegen van meerdere geweldsdelicten. Hij zat in de laatste fase van zijn traject in de Blink in Rotterdam. Op 4 juli werd hij aangehouden tijdens een woningoverval in Zoutelande, maar wist te ontsnappen. Maandag is hij nog op de Coolsingel in Rotterdam geweest, zo meldt de politie.

Henk Ernst is 1.86 meter lang en heeft een normaal postuur. Opvallend is het spleetje tussen zijn voortanden. Hij heeft meerdere tatoeages, waaronder een vogel, panter, dobbelsteen en papegaai. Volgens de politie heeft hij zijn haar inmiddels zwart geverfd, maar is zijn grijze haar nog zichtbaar. Ter vermomming draagt hij soms een bril.

Op de laatst bekende beelden van hem heeft hij een lichte broek, een geblokt overhemd, donkere schoenen en een donkere jas aan. De politie vermoedt dat de man in de buitenlucht slaapt.

Wie Ernst zit, wordt dringend aangeraden hem niet zelf te benaderen, maar om de politie te bellen.