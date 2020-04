Britse premier Johnson stabiel na 2e nacht op intensive care

Agenten staan voor het ziekenhuis waar de Britse premier is opgenomen. Ⓒ AFP

LONDEN - De Britse premier Boris Johnson heeft een tweede nacht doorgebracht op de intensive care en is in een stabiele toestand nadat hij zuurstofondersteuning had gekregen na complicaties van het coronavirus. Dat zei onderminister van Volksgezondheid Edward Argar woensdag.