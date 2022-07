Crisispakket voor koopkracht in de maak

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) zegt in een gesprek met De Telegraaf dat verlenging van de lagere benzineaccijns en lagere btw op de energienota op tafel ligt. En bij een dreigende recessie moet de overheid volgens hem de eigen uitgaven kritisch tegen het licht houden.

’Uitzonderlijke tijden’

Van Rij sluit bezuinigingsrondes zoals bij eerdere crises niet uit: „Ik denk dat die discussie eerder vroeger op ons af gaat komen dan later. We zitten natuurlijk in uitzonderlijke tijden. Het coalitieakkoord is geschreven onder een ander gesternte dan waar we nu in zitten.”

De benzineaccijns, de energiebelasting en de btw op energie zijn tot het einde van dit jaar verlaagd. „We moeten natuurlijk nadenken wat de gevolgen zijn van een accijnsverhoging per 1 januari.”