Bijna 300 kilo illegaal vuurwerk gevonden in woning in Utrecht

De politie is een onderzoek gestart naar de oorsprong van het vuurwerk. De dertien dozen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

Opsporingsdiensten hebben tot nu toe in 2021 meer vuurwerk ingenomen dan in heel vorig jaar, bleek maandag uit de wekelijkse vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM). In totaal staat de teller dit jaar tot nu toe op ruim 150.000 kilo. In heel 2020 werd bijna 123.000 kilo in beslag genomen.