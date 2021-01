Premium Binnenland

Ruim afstand bewaren voor een langer leven

De gemiddelde levensduur van de Nederlander stijgt door de jaren heen gestaag. De coronapandemie met haar fatale gevolgen dwarsboomt die ontwikkeling, signaleert Jan Latten. ’Als we iedereen een langer leven gunnen, moet we elkaar blijven ontlopen tot we gevaccineerd zijn.’