Sanna krijgt als eerste de coronaprik: ’Knuffelen op onze afdeling normale zaak’

Sanna Elkadiri, medewerkster van verpleeghuis Het Wereldhuis, wordt als eerste in Nederland ingeënt met het Pfizer-vaccin. „Ik vind de dingen er omheen spannender.” Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Veghel - De eerste prik tegen het coronavirus wordt woensdag in Veghel in de arm gezet van Sanna Elkadiri. De 39-jarige Brabantse verpleeghuismedewerker twijfelde aanvankelijk toen ze de vraag kreeg of ze als eerste wilde worden ingeënt, maar nu is ze enthousiast. „Ik doe het uiteindelijk met name voor mezelf, maar ook voor de boodschap naar buiten: laat je vaccineren zodat we straks terug kunnen naar een normale samenleving.”