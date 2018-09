Hoe behoed je je kind voor loverboys?

Hoe maak je je kind bewust?

Puberdeskundige Marina van der Wal: “Het onderbuikgevoel van pubers is meestal ingesteld op spanning en sensatie. Ze zullen altijd doen wat hen het leukste lijkt”. Als moeder je kinderen leren om altijd naar je intuïtie te luisteren is dus niet goed, want het gevoel zal niet altijd de handigste oplossing geven. Maar hoe maak je jouw kind wél bewust?

Nee is nee

“Soms moet je in het leven ‘nee’ zeggen en dit vind je niet altijd leuk. De keuze om ‘nee’ tegen iets te zeggen kun je alleen maken als je als kind in je leven hebt ervaren dat ‘nee’ ook een antwoord is van je ouders. Dus ouders die vroeger zeiden: ‘Nee, die Barbie krijg je niet. Daar moet je voor sparen’ of ‘Nee, je mag niet logeren, want maandag heb je een belangrijke dag op school’, leerden hun kinderen ook ‘nee’ te zeggen. Dat zijn meisjes die minder kans maken om geronseld te worden door een loverboy of -girl."

Papa is belangrijk

Niet alleen moeders zijn belangrijk als het gaat om dit punt van opvoeden. Vooral vaders of vaderfiguren zijn héél belangrijk. Zij kunnen een meisje meegeven dat zij wat waard is, dat ze haar niet zomaar kunnen krijgen.

Vroeg geleerd is oud gedaan

Al vanaf de geboorte begin je met je kind bewust maken, niet pas in de puberteit. Vanaf de geboorte begint een kind bovendien al met het ontwikkelen van een zelfbeeld en leert het regels en grenzen kennen. Wat je een kind vanaf de geboorte leert, komt dan in de puberteit tot uiting.

Eigen bezit

Niet alleen ‘nee’ leren zeggen, een goed zelfbeeld ontwikkelen en grenzen leren stellen is belangrijk. Ook is het van belang dat je kinderen al vanaf jongs af aan leert dat het lichaam van hen is. Als ouder moet je het daarom altijd accepteren als jouw kind even niet wil knuffelen of op schoot wil zitten. Als ze van hun vader of moeder leren: ‘Ik ben de baas over mijn lijf, ik mag nee zeggen’, worden ze weerbaar.

Praten

Het is belangrijk om te praten met kinderen over dit soort situaties. Met alleen roepen: “Kijk uit, ga nooit met rare meisjes of jongens mee” red je het niet. Loverboys en lovergirls zien er namelijk niet uit als ‘rare mensen’. Zij hebben ook gewoon hippe kleding aan en zijn misschien wel van dezelfde leeftijd. Wat het ook lastig maakt is het feit dat deze jongeren er vaak heel aantrekkelijk uit zien, een soort van voorbeeld zijn. Daar ‘nee’ tegen zeggen is voor pubers moeilijk. Het is niet handig om pubers een verbod op te leggen, je moet ze juist weerbaar maken. Voordat zij beginnen met uitgaan en het bezoeken van festivals of feestjes moet je een gesprek aangaan. Maar maak het niet te zwaar! Zeg bijvoorbeeld: “Ik las vandaag op VROUW.nl een artikel over loverboys en lovergirls. Heb je daar wel eens over gehoord? Wat zou jij in zo’n situatie doen?”.

Hoe houd ik mijn kind uit handen van een loverboy?

Dit zijn de signalen als jouw dochter in handen is van een loverboy:

Plotselinge nieuwe contacten met vaak oudere jongens die nogal wat geld tot hun beschikking lijken te hebben.

Ruzie maken met het thuisfront, proberen de banden te verbreken.

Van de ene dag op de andere veel meer aandacht aan het uiterlijk gaan besteden en dan vaak uitdagende kleding en make-up gebruiken.

Oververmoeidheid.

Steeds in de weer met een mobieltje en vaak na een sms’je meteen weg willen.

Lijkt geen eigen identiteit meer te hebben.

Vertoont wegloopgedrag.

Emotioneel wisselvallig.

Dit kun je doen als je denkt dat jouw dochter onder invloed is van een loverboy:

Praat met haar over jouw vermoedens (let op dat je hierbij geen verwijten maakt).

Kraak het vriendje niet af.

Laat haar zelf beslissen of ze het wel of niet uitmaakt.

Probeer het contact goed te houden met het meisje.

Laat merken dat ze zich niet hoeft te schamen, wat er ook is gebeurd.

Zijn jullie wel eens zo’n gesprek aangegaan met je kind?